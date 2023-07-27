وزير الداخلية التونسي: 10 سنوات من الفوضى وقرار الرئيس أنقذ وحمى الشعب

قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، في رده على أسئلة النواب خلال جلسة بالبرلمان، إن العديد من الأحياء نشأت خلال العشرية الماضية.

وصرح الفقي "عشنا 10 سنوات من الفوضى العارمة.. قلك الجماعة كانت تعمل في دولة وحكومة.. كانوا يعملو في قلة المعروف ولكن الشعب التونسي ينظر إليهم جيدا".

واعتبر وزير الداخلية أن قرار الرئيس قيس سعيد أنقذهم وحماهم.

وأضاف كمال الفقي أن العديد من المواطنين اقتنوا أراضي ولم يجدوها.

وتابع وزير الداخلية قائلا: "أحد الأمنيين اشترى أرضا في منطقة البحر الأزرق وبعدها دخل السجن وعندما غادره لم يجدها، والأمر نفسه في منطقة الوردية وسيدي حسين السيجومي وحي الزياتين".

المصدر: "موزاييك"