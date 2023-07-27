 
مباشر

مصرع لبنانيين في حريق كبير داخل فندق في تركيا (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مصرع لبنانيين في حريق كبير داخل فندق في تركيا (صور + فيديو)
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vren

توفي لبنانيان نتيجة حريق اندلع في أحد الفنادق في أنطاليا التركية، خلال قضائهما رحلة سياحية، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلامية لبنانية.

وحسب المعلومات فإن حريقا اندلع يوم 22 يوليو الحالي في الفندق المكون من طابقين في شارع Fikirçı في منطقة Kaleiçi التاريخية، وعلى الأثر توجه رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة بعد أن تصاعد الدخان في الفندق، وتمكنوا من إخماده، كما تم نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج.

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يكشف طبيعة المساعدات الروسية القادمة للقارة الإفريقية (فيديو)