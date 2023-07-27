مصرع لبنانيين في حريق كبير داخل فندق في تركيا (صور + فيديو)
توفي لبنانيان نتيجة حريق اندلع في أحد الفنادق في أنطاليا التركية، خلال قضائهما رحلة سياحية، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلامية لبنانية.
وحسب المعلومات فإن حريقا اندلع يوم 22 يوليو الحالي في الفندق المكون من طابقين في شارع Fikirçı في منطقة Kaleiçi التاريخية، وعلى الأثر توجه رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية إلى المنطقة بعد أن تصاعد الدخان في الفندق، وتمكنوا من إخماده، كما تم نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج.
#SONDURUM - Antalya'da otel yangını can aldı. Butik otelde çıkan yangında 2 turist hayatını kaybetti.— Habertürk TV (@HaberturkTV) July 22, 2023
DHA Muhabiri Alparslan Çınar detayları aktardı. pic.twitter.com/Xi97LwiTo7
Antalya'da otel yangını: 2 ölü, 12 yaralıhttps://t.co/NhGnuLi10Dpic.twitter.com/hOgB2zysnJ— İleri Haber (@ilerihaber) July 22, 2023
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية