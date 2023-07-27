خبير يتوقع أن تستبدل مصر سلاحا أمريكيا بآخر روسي فتاك ليصبح قوتها الضاربة

توقع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر محمد الغباري، تقوية التعاون العسكري مصر وروسيا خلال الفترة المقبلة.

إقرأ المزيد

وأوضح اللواء الغباري في تصريحات خاصة لـRT، أن "الطائرات الهيلكوبتر أصبحت مصر لا تحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية كما كان في الماضي، ولكن الأمر يتوقف حاليا على صيانة الطائرات الآباتشي فقط والتي تتم في الولايات المتحدة".

وأوضح أن مصر أصبحت تعتمد على الطائرة الروسية " K52"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصبح الطائرة الروسية " K52" هي العنصر الرئيسي تقريبا في تسليح الجيش المصري مستقبلا، وهو ما يزيد في التعاون بين مصر وروسيا ويؤكد قوة العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على تنويع مصادر السلاح ولا تعتمد على دولة بعينها، مشيرا إلى أن تسليح القوات البحرية تم التعاون مع فرنسا لتقدمها في الصناعة العسكرية البحرية، وروسيا كانت تقوم ببناء حاملة الطائرات في فرنسا، مشددا على أن مصر تعمل وفقا لمبدأ المصالح المشتركة والمصالح المتبادلة، وهو الأمر الذي يزيد من التعاون بينها وبين كافة الدول.

ويمكن لـ "كا-52" العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، والتحليق بسرعة 300 كلم/ساعة والوصول إلى ارتفاع 5000 م، بفضل زوج من المراوح العلوية التي يصل طول قطر كل منها إلى 14.5 م، ويمكن طي شفراتها لتشغل مساحات أقل في النسخ البحرية من هذه المروحية.

وحصلت هذه على أجهزة توجيه ورصد بصرية وحرارية، ومدفع رشاش من عيار 30 ملم، وصواريخ موجهة وغير موجهة مضادة للدبابات والمدرعات والأهداف البحرية والأرضية، إضافة إلى صواريخ مضادة للطائرات.

كما يمكن تثبيت أنواع مختلفة من القنابل والصواريخ والأسلحة على هذه المروحيات بفضل جناحيها المزودين بـ 6 نقاط مخصصة لهذا الغرض.

المصدر: RT