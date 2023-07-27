وزير الإعلام اللبناني يثير جدلا بتصريح يمس السعودية

أثار وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاده في حديث تلفزيوني حرية الإعلام في "البلدان التي يديرها حاكم واحد".

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وخلال مقابلة عبر قناة الجديد اللبنانية، انتقدت الإعلامية اللبنانية ميسون نويهض التي تعمل في قناة العربية السعودية، الإعلام اللبناني، مشيدة بالإعلام الخليجي، وقالت: "الإعلام الخليجي موجود في منطقة لديها رؤى.. هناك رؤى في الإمارات وفي السعودية.. وهو ما يسمح لها بالتقدم والتطور في كل المجالات.. المشكلة في لبنان أننا نعيش في المجهول ليس لدينا رؤية، ولا يوجد رئيس ولدينا علامات استفهام على وجود الدولة".

وردا على الإعلامية نويهض، قال وزير الإعلام اللبناني إنه "لا يريد الحديث عن البلد الذي تعمل فيها الإعلامية ميسون نويهض أو غيرها.. ولكن إذا كان هناك بلد مثلا فيه حاكم وحيد، وهذا الحاكم لا يمكن لأحد أن ينتقده، هل يكون هناك حرية؟".

كلام مكاري أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكّر البعض بالأزمة التي حدثت مع وزير الإعلام السابق جورج قرداحي الذي استقال على خلفية حديثه عن حرب اليمن بمواقف سابقة.

تخيلوا أن وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري يقول أن السعودية فيها حاكم واحد ومافيها حرية وجالس يقارننا بالحرية الموجودة في لبنان



طبعاً كلامه رداً على الإعلامية @mnabou بعد ما ذكرت إن السعودية عندها رؤية وتقدم ولبنان مافيها حرية إعلامية ولا رؤية …



كلامه تجاه السعودية لايقل سوءاً… pic.twitter.com/GEVCZuLxH1 — Haifa | هيفاء السديري (@Haifa1x1) July 26, 2023

في واقع منقطتنا عندما تُذكر الرؤى والتقدم الاقتصادي والازدهار والاستقرار وحسن الادارة والحكمة والسياسة والاسواق الجاذبه للاستثمار والعمل لشعوب المنطقة يشار للخليج للاستفادة من البيئة العامة لهذه الدول التي تهيء لتحقيق الطموحات واكتساب الخبرات الواسعة وعندما يذكر (الحرية) يشار… — سعود السعود (@Saud1978Saud) July 26, 2023

اجل السعودية فيها حاكم واحد ومافيها حرية يازياد مكاري هذا وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال .. @bukhariwaleeedpic.twitter.com/VQjcJeJ3bp — m i s s d i o r🇸🇦 (@missdior456) July 26, 2023

ما عندهم لا دولة

ولا رئيس

ولا مجلس وزراء

ولا حكومة

ولا مجلس نواب

ولا إعلام محترم

ولا أمن

ولا أمان

ولا ماضي

ولا حاضر

ولا مستقبل

وجاي يتفلسف وينظر علينا .!!! — 𝓐𝓫𝓭𝓾𝓵𝓪𝔃𝓲𝔃 (@Aziz79NFC) July 26, 2023

من الجدير ذكره، أن لبنان يعيش حالة فراغ على مستوى الرئاسة الأولى منذ أكتوبر 2022، وتدير حكومة تصريف أعمال شؤونه، حيث تشهد البلاد أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019.

المصدر: RT