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وفد ليبي برئاسة المنفي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية

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وفد ليبي برئاسة المنفي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية
Globallookpress
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وصل الوفد الليبي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية، حسبما أفادت وكالة "تاس" صباح اليوم الخميس.

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 وسبق أن ذكر السفير الروسي في طرابلس أيدار أغانين أن العشرات من ممثلي ليبيا، بمن فيهم أعضاء في المجلس الرئاسي والحكومة، قبلوا الدعوة لحضور قمة "روسيا-إفريقيا".

والشهر الماضي استأنفت روسيا عمل سفارتها في طرابلس حيث قدم أغانين أوراق اعتماده إلى محمد المنفي في 26 يونيو. وتخطط روسيا أيضا لفتح قنصلية عامة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.

وتعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في معرض "إكسبو" في سان بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو، بالتوازي مع فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني بين الجانبين.

المصدر: "تاس"

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