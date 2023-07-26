مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة قلقيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل طفل فلسطيني بعمر 14 عاما، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، خلال اقتحام مدينة قلقيلية، فجر اليوم الخميس.

ووفقا لمراسلينا، لقي الطفل فارس أبو سمرة (14 عاما)، مصرعه إثر إصابة خطيرة في الرأس، خلال المواجهات التي اندلعت في مدينة قلقيلية تصديا لاقتحام القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، لقي شاب فلسطيني من بلدة سبسطية شمالي نابلس مصرعه إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه، حيث أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قتل الجيش الاسرائيلي للشاب، محملة حكومة نتنياهو المسؤولية.

وشيع الفلسطينيون في مخيم الجلزون، شمالي رام الله، فتى فلسطينيا آخر قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة أم صفا شمال غربي رام الله.

المصدر: RT