العاهل السعودي يصدر أمرا بخصوص 294 عضوا في سلك النيابة العامة القضائي

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بترقية 294 عضوا في مختلف المراتب في سلك النيابة العامة القضائي.

وثمن النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، الأمر الملكي، لافتا إلى أنه "يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة"، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

المصدر: "واس"