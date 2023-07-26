"مصر حاضرة بقوة في بطرسبورغ".. مشاهد رائعة لآثار الحضارة المصرية بمتحف الأرميتاج في روسيا

رصدت عدسة RT مشاهد رائعة لآثار الحضارة المصرية في متحف الأرميتاج أحد أكبر متاحف العالم بمدينة بطرسبورغ الروسية، التي تستضيف قمة "روسيا - إفريقيا" اليوم.

وكشف الفيديو عن المعروضات المصرية في المتحف، حيث قام وفد كبير من الصحفيين والإعلاميين بقناة RT بزيارة المكان ولقاء مدير المتحف ميخائيل بيوتروفسكي الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة.

وميخائيل بيوتروفسكي مستشرق روسي ومدير متحف الأرميتاج وترعرع في جو يتصف بحب الشرق واحترام الحضارات العريقة.

وكان والده، بوريس بيوتروفسكي مستشرقا وعالما معروفا في المصريات ومديرا لمتحف الأرميتاج أيضا.

أما والدته، هريپسيمه جان‌ بولادجيان، فهي عالمة آثار وباحثة في حضارة الأورارتو.

المصدر: RT