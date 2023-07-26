موسكو: السيسي سيحظى بترحيب حار من بوتين في بطرسبورغ

رحّب سفير روسيا لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأكد أنه ضيف شرف لروسيا وسيحظى بترحيب حار من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وأكد بوريسينكو في تصريح خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء، أن بوتين سيستقبل السيسي استقبالا حافلا في مدينة بطرسبرغ للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية.

وأضاف أن الزعيمين الروسي والمصري يرتبطان ليس فقط بتاريخ طويل من الشراكة متبادلة المنفعة، ولكن بصداقة شخصية عميقة الجذور.

وأشار إلى أن المباحثات بين الرئيسين ستمثل فرصة مثالية لمناقشة كافة القضايا الدولية والإقليمية وتطور التعاون الروسي المصري، متوقعا أن تعطي المباحثات دفعة جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تزامنا مع احتفال البلدين هذا العالم بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو والقاخرة.

كما أكد أهمية أن يترأس السيسي الوفد المصري في القمة، معيدا إلى الأذهان مشاركته أيضا في رئاسة أول قمة عقدت في مدينة سوتشي الروسية عام 2019.

وأشار إلى أن مصر دولة مؤسسة وشريكة لروسيا في مثل هذا الشكل من التفاعل والتواصل بين روسيا والقارة الإفريقية مع الأخذ في الاعتبار خبرة القاهرة في تعاونها مع الدول الإفريقية الأخرى وسمعتها التي لا جدال فيها في القارة.

وعن برنامج عمل القمة، قال بوريسينكو إنه من المقرر أن يشارك الرئيس بوتين غدا الخميس في جلسة عامة وأن يعقد اجتماعات ثنائية مع جميع القادة الأفارقة، قبل مأدبة غذاء عمل لرؤساء الدول والمنظمات الإفريقية وحفل استقبال في المساء.

ولفت إلى أن فعاليات القمة ستتضمن عقد العديد من الموائد المستديرة حول مجالات التعاون الروسي الإفريقي.

وأضاف أن اليوم الثاني للقمة سيتضمن انعقاد جلستين وحفلا لتوقيع الوثائق التي تشمل عددا من الإعلانات المشتركة وخطة العمل للفترة من عام 2023 إلى 2026 التي تغطي مختلف مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وجلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا بوقت لاحق من نفس اليوم.

وأكد أن روسيا كمصر تتميز بحسن ضيافتها، وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لجعل إقامة أصدقائنا المصريين والأفارقة في بطرسبرغ ممتعة"، مشيرا إلى أن المنظمين أعدوا برنامجا ثقافيا متميزا للضيوف الأفارقة سيتضمن الاستمتاع بالعرض الرئيسي للأسطول الروسي في عيد تأسيسه.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط