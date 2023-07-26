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مسيرة إسرائيلية تثير سخرية اللبنانيين (فيديو)

أخبار العالم العربي

مسيرة إسرائيلية تثير سخرية اللبنانيين (فيديو)
AP
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نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية، علي شعيب، مقطع فيديو لطائرة مسيرة إسرائيلية ربطها الجيش الإسرائيلي بحبل "خوفا من إسقاطها"، ما أثار السخرية بمواقع التواصل.

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر شعيب مقطع الفيديو، معلقا عليه بالقول: "لما تطلّع مسيّرة داخل أجواء الأراضي المحتلة وعم ترعاها بالحبل وخيفان تنسحب منك.. (من) مستعمرة المطلة".

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي من الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "طيارة ورق وخيطان هيدي"، وأضاف آخر: "ما تكون طيارة ورق".

المصدر: RT

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