وزير الخارجية الجزائري يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي ويبحث معها عدة قضايا

استقبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية، ميشيل سيسون، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأعربت سيسون عن تعازيها الخالصة للجزائر على إثر الحرائق المأساوية التي ألمت ببعض ولايات الوطن في الآونة الأخيرة، وفق ما ذكرت الخارجية في بيانها.

وأفادت قناة "النهار" الجزائرية في موقعها، بأن المحادثات بين الطرفين تركزت حول أبرز مجالات التعاون الثنائي والحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما آفاق تعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المنظمات والهيئات الدولية ذات الانتماء المشترك، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة.

واستعرض الطرفان أولويات المرشحة الأمريكية لعضوية محكمة العدل الدولية، سارة كليفلاند، تحسبا للانتخابات المزمع اجراؤها يوم التاسع من نوفمبر المقبل بمنظمة الأمم المتحدة.

المصدر: "النهار"