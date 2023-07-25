مصر.. إتمام ترميم معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون وجامع الأقمر

أعلن المجلس الأعلى للآثار يوم الثلاثاء، عن الانتهاء من ترميم معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون وجامع الأقمر، حيث جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير السياحة، أحمد عيسى.

وتطرق الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في الاجتماع، إلى قطاع الآثار الإسلامية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات وأنها جاهزة للافتتاح، ومنها معبد بن عذرا اليهودي وحصن بابليون بمنطقة مصر القديمة وجامع الأقمر بشارع المعز، بالإضافة إلى بعض مشروعات الترميم الجارية والمقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أعرب الوزير أحمد عيسى عن شكره لفريق عمل المجلس الأعلى للآثار على الدور الكبير الذي قام به بالتعاون مع فريق عمل التحول الرقمي في ملف الرقمنة والتحول الرقمي لإيرادات المجلس الأعلى للآثار، التي باتت تؤتي ثمارها بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف، ما ساهم بشكل كبير في التأكد من أن المعدل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري.

وأفاد المصدر نفسه بأنه سيتم استعراض بعض الإحصاءات عن الوضع المالي الحالي للمجلس الأعلى للآثار بعد تطبيق نظام الدفع الإلكتروني مقارنة بالتحصيل النقدي خلال الجلسة القادمة للمجلس، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، حيث تجلت في زيادة معدل الإنفاق العام على العديد من مشروعات الترميم والتطوير والصيانة لعدد من المواقع والمتاحف بما تستحقها ويتناسب مع أهميتها وما يستحقه السائح من تحسين تجربته السياحية.

وخلال المجلس، جرى اعتماد عدة قرارات للجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل عدد من القطع الأثرية من نتاج أعمال الحفائر الأثرية، ونقل وإعارة قطعتين أثريتين من المخزن المتحفي بقفط إلى متحف السويس بالإسماعيلية، بالإضافة إلى عمل بعض البعثات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية.

ويذكر أن نسبة الدفع غير النقدي باستخدام الكروت البنكية وصل إلى ما يقارب 85% خلال يونيو الماضي، منها 65% دفعت عن طريق استخدام كروت بنكية أجنبية.

المصدر: "القاهرة 24"