مصر تعلن تراجع تحويلات المغتربين بنسبة 26.1%

تراجعت تحويلات الجالية المصرية بالخارج بنسبة 26.1 بالمئة على أساس سنوي، خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، أي الفترة بين يوليو 2022 حتى مارس 2023.

وكشف بيان صادر عن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت 17.5 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

وكانت قيمة التحويلات بلغت 23.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو من كل عام، حتى نهاية من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة المصري.

ويأتي التراجع، بالتزامن مع هبوط على عدة مراحل تعرض له الجنيه المصري، منذ مارس 2022، إذ هبط سعر الصرف من 15.7 جنيها لكل دولار إلى 30.9 جنيها حاليا.

وفي السياق، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عائدات السياحة الأجنبية بنسبة 25.7 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 10.3 مليارات دولار مقابل 8.2 مليارات دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

وجاء الارتفاع وسط زيادة في عدد الليالي السياحية المسجلة بنسبة 26.8 بالمئة إلى 110.5 ملايين ليلة، بينما زاد عدد السياح الأجانب بنسبة 32 بالمئة إلى 10 ملايين سائح.

المصدر: RT