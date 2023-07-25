فنان مصري مشهور يتعرض لأزمة بسبب انقطاع الكهرباء

كشفت المخرجة المصرية، منال الصيفي، تفاصيل انقطاع التيار الكهربائي أثناء خضوع زوجها، الفنان أشرف مصيلحي، لجلسة على جهاز التنفس الصناعي.

وأكدت منال الصيفي أن زوجها الفنان أشرف مصلحي يحتاج إلى 3 جلسات تنفس صناعي يوميًا، موضحة: "أشرف مش قاعد طول الوقت على أجهزة التنفس الصناعي، ولكن بيحتاجه 3 مرات في اليوم، وهو تعبان جدا، ولما الكهرباء قطعت وهو على جهاز التنفس قدمت شكوى لمجلس الوزراء".

وأضافت منال الصيفي: "مكناش عارفين نشتري جهاز مولد اللي بيشغل الكهربا ولا عارفين نتصرف إزاي، والدكتور أشرف زكي اتصرف وكلم ناس كتير ووقف جنبنا كعادته، والحمد لله الكهربا رجعت وأنا بشكره جدا".

ونشرت المخرجة منال الصيفي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا تستغيث من خلاله بسبب قطع التيار الكهربائي على زوجها الفنان أشرف مصيلحي أثناء وضعه على جهاز التنفس الصناعي، معلقة: "طيب الكهرباء قاطعة والشكاوى مرفوعة من الخدمة وعندي في البيت حالة مرضية بتستخدم أجهزة تنفس بتشتغل بالكهرباء وحالة مش سهلة الحل إيه ده كده حرام".

كما وجهت منال الصيفي، الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعدما تواصل معها بشأن تدهور حالة زوجها الصحية، وساهم في إعادة الكهرباء لمنزلهما، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "الحمد لله الكهربا رجعت، شكرا أيمن عزب وشكرا الدكتور أشرف زكي وشكرا لكل جيراني الأعزاء اللي حاولوا يساعدوني بس أحب أوضح نتيجة الساعة ونص أن أشرف حرارته ارتفعت وده خطر حاليا ولازم أشتري مولد".

المصدر: القاهرة 24