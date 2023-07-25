السعودية.. تطورات جديدة في قضية التحرش خلال بث مباشر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على مواطن نشر محتوى جنسيا وتحرش لفظيا بطفل في بث مباشر بحفر الباطن.

وأوضحت وزارة الداخلية أن شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية قبضت على مواطن أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث نشر من خلالها محتوى جنسيا وتحرش لفظيا بطفل مع التلفظ بألفاظ خادشة للحياء في بث مباشر عبر تطبيق آخر".

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم أحيل إلى النيابة العامة.

🎥 | شرطة محافظة حفر الباطن تقبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية نشر من خلالها محتوى جنسياً وتحرش لفظيا بطفل في بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي pic.twitter.com/qXyxlWrp9N — الأمن العام (@security_gov) July 25, 2023

المصدر: RT