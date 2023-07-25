البحرين تستدعي دبلوماسية سويدية احتجاجا على تدنيس نسخ من القرآن

استعدت الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسية سويدية وسلمتها مذكرة احتجاج على حرق وتدنيس نسخ من القرآن.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الخارجية الكويتية استدعت دبلوماسية، لم يذكر اسمها، تشغل منصب القائم بالأعمال في السفارة السويدية في أبو ظبي ومعتمدة لدى سلطات البحرين، حيث سلمتها مذكرة احتجاج على سماح سلطات بلادها "للمتطرفين" بحرق وتدنيس نسخ من القرآن.

ولفتت الوكالة إلى أن الخارجية أعربت للدبلوماسية عن إدانة البحرين واستنكارها لتكرار هذه الحوادث المشينة، باعتبارها استفزازا خطيرا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا للمبادئ والمواثيق والقرارات الدولية.

وقام المدعو سلوان موميكا، يوم الخميس، مجددا بتدنيس نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام مقر سفارة بغداد في ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه، بعدما نفذ عملية أولى أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

كما أحرق شخصان في الدنمارك، يوم الاثنين، نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن، ما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأحرقت يوم الجمعة، مجموعة دنماركية يمينية متطرفة ومناهضة للإسلام نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن.

المصدر: سويس إنفو