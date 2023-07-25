مصر.. مستشار السيسي للطاقة يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي ويشرح أزمة الكهرباء

علق عضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس المصري لشؤون الطاقة، هاني النقراشي، على أزمة انقطاع الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال.

وأوضح هاني النقراشي في تصريحات تلفزيونية أن استهلاك الكهرباء يزيد بنحو 20% خلال فصل الصيف في البلاد الحارة بسبب استخدام المكيفات بشكل كبير.

واعتبر النقراشي أن التوقيت الصيفي يتسبب في أزمة انقطاع الكهرباء، التي تعاني منها مصر حاليا، حيث قال موضحا: "جالنا خواجات ونصحونا بنفس الحاجة اللي بيعملوها عندهم، اللي هي التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي بالنسبة لهم عشان يطول ضوء النهار، فيوفروا في الإضاءة، مش بيوفروا في التكييف ولا التبريد".

وتابع مستشار الرئاسة للطاقة: "لما نجي نطبق التوقيت الصيفي في مصر على حسب نصائح الأجانب هيحصل إيه؟ اليوم هيتطول، وكل النشاط الإنساني بيحصل خلال النهار، يعني محتاجين جنب الإضاءة تبريد للهواء عشان الناس تعرف تعيش، فتزداد مدة استخدام أجهزة التكييف، يعني لما الواحد يعمل الموضوع ده في البلاد الحارة، بيجيب نتيجة عكسية. الاستهلاك والأحمال بتزيد بعكس المطلوب".

ودعا هاني النقراشي إلى إلغاء التوقيت الصيفي الذي تم تطبيقه هذا العام، كما دعا وزارة الكهرباء إلى الاستغناء عن الخبراء الأجانب الذين تتعاون معهم.

المصدر: "المصري اليوم"