الأرصاد تحذر المصريين: الحرارة تبلغ ذروتها غدا الأربعاء

حذرت الأرصاد المصرية من حالة الطقس يوم غد الأربعاء، حيث يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها على كافة الأنحاء، لتسجل القاهرة 42 درجة مئوية نهارا، فيما تبلغ بجنوب الصعيد 46 درجة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن سبب موجة الحر الشديد وتغير حالة الطقس يعود إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يتعاظم تأثيره خلال شهري يوليو وأغسطس، ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.



وأفادت الهئية بأن شهر يوليو هو الأسخن في درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، ولكن الأجواء تظل شديدة الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

وأصدرت الأرصاد تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، كما نصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وقبعات لحماية الرأس من أشعة الشمس.

وأعلنت الأرصاد الجوية انكسار حدة الموجة الحارة وحدوث انخفاض طفيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى اعتبارا من نهاية الأسبوع الحالي، في حين يتوقع أن يشمل الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة كافة الأنحاء ليشمل محافظات جنوب الصعيد بداية الأسبوع المقبل.

وستكون درجات الحرارة يوم غد الأربعاء على القاهرة والوجه البحري ما بين 42 و23 درجة مئوية، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى ما بين 38 و22 درجة، كما يسجل جنوب سيناء ما بين 44 و28، فضلا عما بين 24 و43 بشمال الصعيد، في مقابل ما بين 30 و45 بجنوب الصعيد.

المصدر: "المصري اليوم"