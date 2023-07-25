اعتبارا من الأربعاء.. إجراء جديد في تأشيرات اليمنيين المسافرين للسعودية

أعلنت السفارة اليمنية لدى الرياض أنه ابتداء من يوم غد الأربعاء، سيتم إلغاء لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية بمختلف أنواعها.

وفي بيان نشرته على صفحتها في "تويتر"، قالت السفارة اليمنية: "ألغت الحكومة السعودية إجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية بمختلف أنواعها".

وأضاف البيان: "وفي تعميم صادرعن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، حصلت السفارة على نسخة منه، وجهت الهيئة بالسماح بدخول مواطني عدد من الدول من بينها بلادنا دون وجود لواصق التأشيرات التي يتم وضعها بسفارات المملكة العربية السعودية في الخارج لاستكمال اجراءات القدوم للسعودية بشكل نظامي".

وتابع بيان السفارة: "قررت الحكومة السعودية إلغاء لاصق تأشيرات العمل، والزيارة، والإقامة، الصادرة من بعض سفاراتها وممثلياتها في الخارج، وشمل القرارعدد من الدول من بينها اليمن ابتداء من غد الأربعاء الموافق 26 يونيو 2023 ، حيث تقرر السماح لجميع شركات الطيران نقل المسافرين القادمين إلى السعودية من حاملي تأشيرات "العمل، الزيارة، الإقامة" في الدول المشار إليها دون وجود لاصق على الجواز كما كان يعمل به سابقا، بحيث يكون التأكد من صلاحية التأشيرة عبر رمز الاستجابة السريعة QR المطبوعة على ورقة مقاس A4 التي تحتوي على جميع معلومات التأشيرة الخاصة بالمسافر".

ابتداءً من غدٍ الأربعاء إلغاء لاصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية



السفارة - الرياض



ألغت الحكومة السعودية اجراءات وضع لواصق التأشيرات في جوازات اليمنيين القادمين للسعودية بمختلف أنواعها



وفي تعميم صادرعن الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية حصلت السفارة على… pic.twitter.com/dA0lQY3mqL — سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض (@Yemenembassysa) July 25, 2023

المصدر: RT