لبنان.. الأمن يكشف حقيقة خبر "جريمة مروعة" شهدها شارع شهير ببيروت

كشفت السلطات اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة عن جريمة قتل وسط شارع الحمرا الشهير في بيروت.

وأصدرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني بيانا نفت فيه ما تم تداوله.

وقالت في البيان: "يتم تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بأن زوجا قتل زوجته بإطلاق النار عليها في شارع الحمرا ببيروت ولاذ بالفرار".

وأضاف البيان: "بعد المتابعة، تبين أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وكذلك الصورة المتداولة معه"، مطالبة المواطنين "بعدم تداول أي خبر قبل التأكد من صحته".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رجلا قتل امرأة في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت، حيث أطلق النار عليها وسط الشارع وفرّ إلى جهة مجهولة، وسط ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.

زوج يردي زوجته قتيله باطلاق النار عليها قبل قليل ويلوذ بالفرار في شارع الحمرا ....



شو هل اجرام !!!!!! pic.twitter.com/lEUTuMyXj2 — Yasmina Kibbe 🎄 (@YasninaaK) July 25, 2023

المصدر: RT