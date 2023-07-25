المغرب يعزي الجزائر

أعلنت المملكة المغربية، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع "ببالغ الأسى والأسف" حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجزائر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أنه "بهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة المغربية بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة.

المصدر: "هسبريس" + RT