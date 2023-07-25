وزير الزراعة السوري يبحث مع نظيره السعودي صعوبات دخول شاحنات بلاده للمملكة

التقى وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، بنظيره السعودي، عبد الرحمن الفضلي، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الوزير قطنا استعرض خلال لقائه وزير الزراعة السعودي الصعوبات والتحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي في سوريا، نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلاده، مؤكدا أهمية تعزيز التجارة البينية ووصول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق السعودية بشكل مباشر.

وأشار قطنا إلى الصعوبات التي تواجه الشاحنات السورية، المتجهة إلى السعودية بسبب عدم تسجيل سوريا على قائمة الدول المصدرة للسعودية في نظام الحجر الصحي النباتي السعودي، وضرورة إيجاد حلول وتفاهمات مشتركة لذلك، لافتا إلى أن الاتفاق الرباعي الموقع بين سوريا ودول الجوار (الأردن والعراق ولبنان)، لتعزيز التعاون التجاري وُضع لتحقيق الأمن الغذائي في هذه الدول الأربع.

ودعا الوزير المملكة العربية السعودية إلى الانضمام لهذا الاتفاق لما فيه من مصالح عربية مشتركة في مجال تبادل المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى ضرورة مراجعة اتفاقيات التعاون في المجال الزراعي، التي كانت موقعة وقائمة بين سوريا والسعودية وتحديثها وإعادة تفعيلها واتخاذ خطوات عملية نحو تنفيذ برامجها.

وأشاد قطنا بمبادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لزراعة مليار شجرة في سبيل زيادة المساحات الخضراء، ومواجهة تغير المناخ وتخفيض انبعاثات الكربون، مبيناً في هذا المجال استعداد سوريا لتوفير جزء من الغراس اللازمة وإنتاجها حسب المواصفات المطلوبة لتكون قابلة للتصدير للسعودية.

من جهته، أعرب وزير الزراعة السعودي عن سعادة بلاده باستئناف مشاركة سوريا باجتماعات جامعة الدول العربية، لافتا إلى تاريخ سوريا واحتضانها للحضارة الإسلامية كونها عاصمة الدولة الأموية، مؤكدا متانة العلاقات السورية السعودية رسميا وعلى المستوى الشعبي.

ورحب الوزير الفضلي بفكرة إعادة تفعيل مذكرات التفاهم بعد عقد اجتماعات افتراضية بين الفنيين في الوزارتين، لإيجاد الصيغ المناسبة والبرامج التنفيذية لها، لافتا إلى ضرورة تعزيز التجارة البينية في السلع الزراعية، ومشيرا إلى ضرورة مراجعة الأجندة التنفيذية للاتفاق الرباعي المنعقد في دمشق مع دول الجوار، ودراسة إمكانية الانضمام إلى هذا الاتفاق وفيما إذا كان من الممكن توسيعه، لافتا إلى أهمية العمل العربي المشترك وضرورة الاستفادة من الخبرات والإمكانيات لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين واستنباط الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية، وفق "سانا".

وفي ختام اللقاء وجه وزير الزراعة السوري الدعوة إلى وزير الزراعة السعودي لزيارة دمشق وبحث آفاق التعاون في المجالات الزراعية بشكل معمق، ورحب الوزير السعودي بالدعوة، وأبدى استعداده لتنفيذها في الوقت المناسب.

المصدر: "سانا"