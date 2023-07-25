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الدفاع الفرنسية تكشف عن رغبة دولة خليجية في شراء مقاتلات "رافال"

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الدفاع الفرنسية تكشف عن رغبة دولة خليجية في شراء مقاتلات
Globallookpress
طائرات رافال
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قال مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن قطر أبدت رغبتها في المضي قدما في صفقة مقاتلات "رافال" جديدة بعد شراء 36 طائرة منذ 2015.

وأحجم المصدر في حديث لوكالة "رويترز" عن تأكيد تقرير لصحيفة "لا تريبيون" الاقتصادية يوم الثلاثاء عن أن الدوحة ترغب في شراء 24 طائرة أخرى من المقاتلات التي تصنعها شركة "داسو"، وربما تحديث أسطولها الحالي بأحدث التقنيات.

وأضاف المصدر أن الوزير، سيباستيان ليكورنو، بات لديه انطباع بأن هناك "رغبة للمضي قدما" بعد محادثاته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن ذلك قد يعني شراء طائرات جديدة وتحديث الأسطول الحالي.

وأبرم البلدان أول صفقة "رافال" بسبعة مليارات دولار (6.34 مليار يورو) في 2015 قبل أن تطلب قطر 12 أخرى في 2017.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان يوم الجمعة إن المناقشات في قطر "ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الفرنسية القطرية القائمة على التعاون الدبلوماسي والتجاري والصناعي".

المصدر: "رويترز"

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