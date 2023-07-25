العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس قيس سعيد بذكرى عيد الجمهورية التونسية

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهئنة للرئيس التونسي، قيس سعيد، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية التونسية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الملك سلمان "أعرب في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق واطراد التقدم والازدهار".

وعبر الأمير محمد بن سلمان في برقيته "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق، والمزيد من التقدم والازدهار".

المصدر: "واس"