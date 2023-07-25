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اقتراح ضاحي خلفان لحل الأزمة اليمنية يثير الجدل بمواقع التواصل

أخبار العالم العربي

اقتراح ضاحي خلفان لحل الأزمة اليمنية يثير الجدل بمواقع التواصل
AP
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تحدث نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، عن حل الأزمة اليمنية.

وكتب ضاحي خلفان على حسابه في "تويتر"، أن "كل محب لليمن، عليه أن يدرك بأن اليمن لا يعيش إلا برئتين مستقلتين متعاونتين شمالية وجنوبية.. إن أريدت له الحياة".

وأضاف خلفان: "أما من يقول غير ذلك فذلك في وهم ليس إلا".

وأثارت تغريدة ضاحي خلفان تفاعلا بمواقع التواصل، حيث رأى البعض أن ما قاله  هي "الحقيقة التي لم يستوعبها البعض"، فيما عارضه البعض الآخر.

المصدر: RT

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