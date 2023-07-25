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مجلس النواب الليبي يصوت على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديدة

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مجلس النواب الليبي يصوت على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديدة
RT
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صوت مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد.

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وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه "تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة".

وأضاف: "تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة".

وأوضح أنه "تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم الاعتماد النهائي".

المصدر: RT

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