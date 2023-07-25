انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا

بدأت اليوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في مدينة بنغازي.

وانطلقت المناقشات في بنغازي بحضور البعثة الأممية لدى ليبيا وعدد من السفراء من بينهم فرنسا وإيطاليا وتركيا وبريطانيا، لمناقشة استمرار التعاون المشترك في تثبيت وقف إطلاق النار ومسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. كما تناقش الاجتماعات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تمهيدا لإجراء انتخابات.

وعقب الجلسة الافتتاحية، تعقد اللجنة في هذه اللحظات جلسة مغلقة داخل القاعة. وبوقت سابق، أكد وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عصام بوزريبة أنه يمكن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، حال توافق الأطراف الخارجية على اعتبار ذلك شأنًا ليبيًا داخليًا.

وقال بوزريبة، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك وردًا على سؤال حول توقعه لاحتمالات نجاح مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي في التوافق حول تشكيل حكومة جديدة: "إذا توافقت الدول الخارجية على ذلك، وعلى تسليم هذا الملف الليبي داخليًا والرضا بما تنتجه الأطراف الليبية، فأنا متأكد من أن مجلسي النواب والأعلى للدولة سينجحان في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة".

وأضاف أن الكثير من الدول تتدخل في الشأن الليبي، وتؤثر على مواقف الأطراف السياسية، مشيرًا إلى أن "بعض الأطراف السياسية الليبية ولاؤها أصبح للدول الخارجية أكثر منه لدولتهم نفسها".

وحول ما إذا كان عدم الاستقرار الأمني والعسكري يهدد أي توافق محتمل بين الأطراف الليبية، قال بوزريبة "هذا صحيح. الانقسام السياسي هو السبب الرئيسي في عدم توافق الأطراف الليبية، وهناك في الوقت الحالي أطراف تسعى إلى إطالة المراحل الانتقالية".

كما أكد أن "الانقسام السياسي والعسكري له تأثير كبير على عدم استقرار ليبيا، ويعتبر السبب الرئيسي للأزمة الليبية، ولكن بالنسبة للموضوع العسكري أعتقد أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قطعت شوطًا جيدًا، وتحاول أن تقوم بتوحيد المؤسسة العسكرية، وفي حالة توحيد هذه المؤسسة العسكرية سيصبح من السهل توحيد المؤسسة السياسية".

وتعاني ليبيا أزمة سياسية متصاعدة بسبب نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا (وحاليا برئاسة أسامة حماد بعد إيقاف باشاغا)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عامين، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون ذلك.

المصدر: سبوتنيك