الحكومة العراقية تعلن عن زيارة مرتقبة لأردوغان

استقبل رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، وبحثا العلاقات بين البلدين، وزيارة الرئيس التركي "المرتقبة" إلى بغداد.

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وذكر بيان للحكومة العراقية أن "اللقاء استعراض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، كما بحث الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق".

وأضاف أن "اللقاء بحث أيضا إقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة، فضلا عن التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية".

وأكد السوداني بحسب البيان "دعمه للتوجه الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين".



المصدر: RT