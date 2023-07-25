 
مباشر

مقتل 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في نابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vquu

قتل 3 فلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء في اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في جبل جرزيم بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

إقرأ المزيد
مراسلة RT: إطلاق للنار على حافلة مستوطنين عند بلدة حوارة جنوب نابلس (صور)
مراسلة RT: إطلاق للنار على حافلة مستوطنين عند بلدة حوارة جنوب نابلس (صور)

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "وصلت قبل قليل سيارة كان يستقلها ثلاثة مخربين إلى حي شومرونيم (السامرية) في منطقة مدينة نابلس حيث قام أحد المخربين بإطلاق النار نحو جنود كانوا يهمون بنشاطات دفاعية في المنطقة".

وأضاف البيان: "لقد قام الجنود بالاشتباك وتحييد المخربين حيث عثروا وصادروا ثلاث بنادق من نوع M16 ومسدس وأمشاط ذخيرة وعتادا عسكريا. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من جهته، كتب الهلال الأحمر: "تحركت سياراتنا للموقع لكن تم منعها، وأجرينا اتصالات مع الصليب الأحمر ولكن سياراتنا عوملت بشكل عنجهي ومنعنا من الوصول".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد تفاصيل مؤكدة ودقيقة، وعددهم غير مؤكد باستثناء ما أعلن عنه الطرف الآخر بأنهم ثلاثة شبان".

مقتل 3 فلسطينيين في اشتباك مسلح مع جنود إسرائيليين في نابلس (فيديو)   صورة الأسلحة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا