ليبيا.. العثور على جثث مهاجرين من دول جنوب الصحراء قرب الحدود التونسية

قالت وزارة الداخلية الليبية في بيان مساء يوم أمس الاثنين، إنها انتشلت 5 جثث لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة مقفرة قرب الحدود مع تونس.

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وأضافت الوزارة أن العثور على الجثث جاء خلال تمشيط الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة للمنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويلة الرتبة، حيث اكتشفت 5 جثت مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية بالقرب من خط التماس مع دولة تونس.

وأفادت في البيان بأنها تخذت الإجراءات القانونية، فيما تم إخطار الجهات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية لتأمين الحدود الغربية الليبية التونسية، وتنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود بتكثيف عمل الدوريات رغم ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

المصدر: RT