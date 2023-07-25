"القومي السوري" اللبناني: استهداف أوكرانيا للصحفيين بقنابل عنقودية جريمة موصوفة تستدعي تحركا دوليا

أكد الحزب "القومي السوري" في لبنان أن الاستهداف الأوكراني للصحفيين بالقنابل العنقودية في مقاطعة زابوروجيه يعد جريمة موصوفة تستدعي تحركا دوليا.

إقرأ المزيد

وقال عميد الإعلام في الحزب "السوري القومي الاجتماعي"، معن حمية، في بيان صحفي إن "القصف الأوكراني الذي استهدف الصحفيين بالقنابل العنقودية في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه، جريمة موصوفة. إن لجهة استخدام الذخيرة المحرمة دوليا أو لجهة انتهاك القانون الدولي الذي يكفل حماية الصحافيين أثناء الحروب والنزاعات".

وشدد على أن "مقتل مراسل "نوفوستي"، روستيسلاف جورافليف، وجرح صحفيين آخرين نتيجة القصف الأوكراني، يستدعي تحركا دوليا واسعا على الصعد كافة، الإعلامية والسياسية والقضائية، ووضع أوكرانيا على لائحة الدول المنتهكة للقوانين والمواثيق الدولية ومحاكمتها على جرائمها".

وتوجه إلى أسرة وكالة "نوفوستي" وعائلة الصحافي جورافليف بالتعزية، متمنيا للصحافيين الجرحى الشفاء العاجل.

وقتل المراسل جورافليف، وأصيب عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدفهم في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه يوم السبت الماضي.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"