حزب الله يحذر من تسلل "وباء غربي" إلى المجتمع اللبناني

حذر النائب محمد رعد، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية في لبنان الممثلة لحزب الله، من تسلل "وباء المثلية" إلى المجتمع اللبناني.

وقال محمد رعد في عدة لقاءات إن "الغرب تخلى عن الأسرة وأباح لنفسه أن يدمرها ويفككها وتحولت عنده إلى شركة"، لافتا إلى أنه "وقع في هذه الطريقة ويريد أن يصدرها إلى مجتمعاتنا".

وأضاف رعد: "ما يبثه الغرب من تسويق لمفاهيم الشذوذ والمثلية والإباحية ليس نتاج حضارته فحسب، بل هو نفايات حضارته، ويريد أن يكبها في مزابلنا وفي مجتمعاتنا حتى تتأثر أجيالنا وتتناغم مع هذا الأمر".

وأردف: "للأسف، لبنان سوق مفتوح، وبدأ من يفكر في تشريع المثلية والشذوذ وتخفيف العقوبات عمن يمارس المثلية، وهذا خطر على البشرية، لذلك يجب أن نتنبه لهذا المشروع الخطير، وأن نحفظ أسرنا ونحسن تربية أبنائنا، وأن ننصح بعضنا البعض حتى لا يتسلل مثل هذا الوباء إلى مجتمعنا".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"