مصر.. وزارة الداخلية تكشف تفاصيل إطلاق راكبي دراجات النار على المواطنين

كشفت الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله في "فيسبوك" بشأن قيام راكبي دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه المواطنين بمنطقة كفر محمد حسين، بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

وقالت الداخلية المصرية في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام بعض الأشخاص مستقلين دراجات نارية بإطلاق أعيرة نارية تجاه الأهالي بمنطقة كفر محمد حسين بالزقازيق بمحافظة الشرقية.. بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: أحد الأشخاص ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، طرف ثاني: شخصان (مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق)".

وأضاف البيان: "عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى سلاح ناري (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) والمستخدم في الواقعة".

وأردفت الداخلية في بيانها: "وبمواجهتهم، قرر الطرفان بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب قيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الطرف الثاني، قاموا على إثرها بإطلاق عيار ناري بالهواء باستخدام السلاح المضبوط تجاه الطرف الأول.. وتبين أن الدراجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو تصادف مرورها بالطريق"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق".

المصدر: RT