المصريون يرفعون 26 مليون قضية في آخر 3 سنوات

قال وزير العدل المصري، عمر مروان، إن دعاوى الجنح التي تلقتها المحاكم خلال 3 سنوات قد بلغ حوالي 26 مليون قضية، حيث تم إنجاز 95% منها.

وأشار وزير العدل في الاجتماع الذي عقد اليوم مع الرئيس المصري، إلى أن الدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 لم تبق منها إلا 837 من أصل حوالي 410 آلاف دعوى، فيما أنجزت 88% من الدعاوى المدنية المقيدة في أعوام 2020 و2021 و2022، من إجمالي حوالي مليون ونصف.

وأكد الوزير أيضا بقاء 4 دعاوى فقط من أصل حوالي 170 ألف دعوى في قضايا الأسرة مسجلة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022، حيث وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف.

أما فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف، تسجل الوزارة بقاء 2941 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما أنجز حوالي 90% من أصل 460 ألف طعنا مدنيا مقيدا بأعوام 2020 و2021 و2022. وفيما يتعلق بطعون الأسرة، يتبقى 250 طعنا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، فيما أنجزت منها 94% من أصل أكثر من 400 ألف طعن مقيدة عامي 2021 و2022.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط بين الجهات والهيئات القضائية وداخلها، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في ذات السنة التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

المصدر: RT