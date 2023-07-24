قادما من روما.. الرئيس التونسي يزور سكان طبرقة بعد حرائق الغابات المهولة

توجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، لدى وصوله إلى البلاد قادما من إيطاليا، إلى ولاية جندوبة للاطلاع على أوضاع السكان إثر الحرائق المهولة تشهدها المنطقة.

وقالت الإذاعة التونسية إن قيس سعيد توجه إلى مركز الإيواء بالمعهد الثانوي 2 مارس.

وكانت سلسلة من الحرائق اندلعت في طبرقة، مما تسبب في نقل أكثر من 150 متضرر إلى المستشفى الجهوي.

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وشكلت خلية أزمة برئاسة الحكومة، حيث سخرت الحماية المدنية والعديد من الوزارات كالدفاع والتجهيز والنقل جميع إمكانياتها لإخماد النيران وإجلاء الأهالي.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع التونسية بأن الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية تدخلت مجددا صباح الاثنين لنجدة أهالي منطقة ملولة بمعتمدية طبرقة من ولاية جندوبة، بعد اشتعال النيران بالمنطقة مجددا، مشيرة إلى أن التدخلات متواصلة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المروحيات العسكرية استأنفت طلعاتها الجوية بالمنطقة ظهر اليوم، حيث تدخلت بمنطقة بوترفس على مستوى المستشفى الجهوي، وبالقرب من مطار طبرقة في 23 طلعة.

وأكدت استعمال الطائرة العسكرية C130، المجهزة بمواد سائلة خاصة يتم رشها لإطفاء النيران ومحاصرتها والحد من تقدمها في ثلاث مرات، مضيفة أن زوارق التدخل السريع التابعة للبحرية ساهمت بدورها في إجلاء المواطنين عبر البحر.

وأكدت الدفاع التونسية أن وحدات القوات البرية تواصل إنقاذ المواطنين ونقلهم إلى أماكن بعيدة عن النيران، فيما يواصل عناصر القيادة الميدانية العسكرية رفقة الصحة العسكرية التواجد بالمكان للمتابعة وتقييم الوضعية والتنسيق مع بقية المتدخلين من الحماية المدنية والحرس الوطني ومصالح الغابات في عمليات الإطفاء والإنقاذ.

المصدر: وسائل إعلام تونسية