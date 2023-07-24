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السعودية.. القبض على مواطن ظهر وهو يطلق النار في الهواء بمقطع مصور (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. القبض على مواطن ظهر وهو يطلق النار في الهواء بمقطع مصور (فيديو)
Sputnik
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن شرطة منطقة حائل تمكنت من القبض على شخص لإطلاقه أعيرة نارية في الهواء، مشهرا سلاحا ناريا في مكان عام.

وقبضت شرطة منطقة حائل في السعودية على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام، معرضا حياة الآخرين للخطر، حيث اتخذت الإجراءات بحقه وأحيل إلى النيابة العامة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يطلق النار في الهواء في مكان عام، ما أثار تفاعلا.

المصدر: "واس" 

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