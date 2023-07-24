السعودية.. القبض على مواطن ظهر وهو يطلق النار في الهواء بمقطع مصور (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن شرطة منطقة حائل تمكنت من القبض على شخص لإطلاقه أعيرة نارية في الهواء، مشهرا سلاحا ناريا في مكان عام.

وقبضت شرطة منطقة حائل في السعودية على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام، معرضا حياة الآخرين للخطر، حيث اتخذت الإجراءات بحقه وأحيل إلى النيابة العامة.

🎥 | شرطة منطقة حائل تقبض على شخص لإطلاقه النار بالهواء pic.twitter.com/DsXH1XCctt — الأمن العام (@security_gov) July 24, 2023

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يطلق النار في الهواء في مكان عام، ما أثار تفاعلا.

المصدر: "واس"