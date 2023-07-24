مصر.. هيئة الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الاثنين، بيانا عاجلا حذرت فيه من حالة الطقس بالبلاد يوم غد الثلاثاء.

وحسب هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ البحر المتوسط (مطروح- الضبعة -العلمين- الإسكندرية)، فيما ستكون سرعة الرياح من 40 إلى 50 كيلومترا في الساعة، كما سيصل ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار فوق سطح البحر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وناشدت الأرصاد الجوية المصطافين بتوخي الحيطة والحذر، حيث أشارت إلى استمرار الموجة الحارة على كافة الأنحاء، موضحة أن فترات الليل ستشهد زيادة في نسب الرطوبة، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، كما شددت على ضرورة التواجد بالقرب من أماكن التهوية والتكييف.

وذكرت الهيئة أن شهر يوليو يعتبر الأشد حرا بسبب التغيرات المناخية، فيما يتوقع تسجيل انخفاض طفيف الشهر المقبل، رغم تأكيدها أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة نهارا على كافة الأنحاء.

وعزت الهيئة موجة الحر الحالية إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يزداد تأثيره خلال شهري يوليو وأغسطس ويتسبب في رفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، فيما وجهت تحذيرا من التعرض المباشر لأشعة الشمس منعا للإصابة بالحروق، كما نصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية وارتداء الملابس فاتحة اللون والقبعات لحماية الرأس من أشعة الشمس.

المصدر: "المصري اليوم"