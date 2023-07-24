مراسلة RT: إطلاق للنار على حافلة مستوطنين عند بلدة حوارة جنوب نابلس (صور)

قالت مراسلة RT في القدس، مساء اليوم الاثنين، إن إطلاقا للنار استهدف حافلة للمستوطنين عند بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت المراسلة بأنه لا وجود لأنباء عن إصابات أو سقوط ضحايا حتى الآن.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن السلطات الإسرائيلية أغلقت حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، بعد عملية إطلاق النار.

وذكر الإعلام العبري أن 8 رصاصات أطلقت تجاه الحافلة الإسرائيلية قرب حوارة جنوب نابلس، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات.

ونشر مغردون صورا وثقت آثار الرصاص على زجاج الحافلة التي تم استهدافها.

المصدر: RT