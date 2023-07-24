مصافحة الرئيس الإماراتي لوزير الداخلية السعودي في روما تثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مقطع فيديو لمصافحة وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، في روما.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سلام الأمير عبد العزيز بن سعود على الشيخ محمد بن زايد، أثناء مشاركتهما في المؤتمر الدولي للمناخ والهجرة في العاصمة الإيطالية، روما، حيث ظهر فيه الشيخ محمد بن زايد، وقد تجمع حوله عدد من القادة والشخصيات البارزة للسلام عليه، في حين اقترب منه وزير الداخلية السعودي ليتبادلا السلام والتحية.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل مع هذه اللقطة، حيث علق أحدهم قائلا: "الله يحفظهم ويحفظ الخليج من كل شر".

❤️🇦🇪🇸🇦❤️ — Saif ❤️ النبض اماراتى 🇦🇪 (@a7109944a6be46d) July 23, 2023

الله يحفظهم ويحفظ الخليج من كل شر❤️ — 🇦🇪 (@i3i316) July 23, 2023

المصدر: RT