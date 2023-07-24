ليبيا.. استئناف الرحلات الجوية بين طرابلس وروما بعد توقف دام 10 سنوات (فيديو)

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بعد ظهر اليوم الاثنين، إلى العاصمة طرابلس من روما على متن رحلة تجريبية لشركة الخطوط الإيطالية بعد انقطاع دام 10 سنوات.

ونشرت منصة "حكومتنا" عبر صفحتها على "فيسبوك" لحظات وصول طائرة الخطوط الجوية الإيطالية إلى مطار معيتيقة، وعلى متنها الدبيبة والوفد المرافق له وعدد من المسافرين القادمين من روما.

وكان في استقباله وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، والسفير الإيطالي لدى ليبيا وعدد من المسؤولين.

وقال الدبيبة في تصريحات للصحفيين بمطار معيتيقة لدى وصوله، إن رحلة اليوم "تجريبية" لشركة الخطوط الجوية الإيطالية إلى طرابلس، منوها بأن "الرحلات التجارية للمواطنين ستنطلق في سبتمبر القادم بشكل رسمي".

وأكد الدبيبة ارتفاع نسبة الموافقة على منح التأشيرات لليبيين إلى نحو 75%، مشيدا بالحكومة الإيطالية، وعلى رأسها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني.

دشنت الخطوط الإيطالية ITA اليوم الاثنين رحلة تجريبية من روما إلى طرابلس، وعلى متنها رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرا جويا على ليبيا. pic.twitter.com/QLZz0Ulctf — حكومتنا (@Hakomitna) July 24, 2023

عاجل | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة عقب وصول الرحلة الأولى للخطوط الإيطالية إيذانا باستئناف الرحلات المباشرة بين لمطار #روما و #طرابلس: pic.twitter.com/ZjIWHGY5jF — حكومتنا (@Hakomitna) July 24, 2023

وفي شهر يوليو، أبلغت إيطاليا ليبيا برفع الحظر المفروض منذ 9 سنوات على تحليق الطائرات المدنية الليبية في الأجواء الإيطالية.

وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر" حينها، بأن الحكومة الإيطالية أبلغته برفع حظرها على الطيران الليبي، مشيرا إلى أن الرحلات الجوية من ليبيا إلى إيطاليا ستستأنف في شهر سبتمبر القادم.

وفي عام 2014، حظر الاتحاد الأوروبي دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسلامة الركاب نتيجة المعارك العسكرية والتوترات الدائرة في ليبيا، وهو ما تسبّب في خسائر فادحة للطيران والاقتصاد الليبي.

ومن شأن قرار إعادة تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، أن يقلل من مشاق سفر الليبيين القاصدين أوروبا، الذين كانوا يضطرون للمرور عبر دولتي تونس أو تركيا للوصول إلى وجهتهم الأوروبية، كما سيقلل من خسائر شركات الطيران الليبية.

وتأمل الحكومة الليبية رفع الحظر الجوي المفروض على طائراتها في كافة الأجواء الأوروبية والسماح لها بالعبور والهبوط في المطارات الأوروبية، حيث تجري لهذا الغرض مفاوضات لاستئناف رحلاتها إلى العواصم الغربية.

وتقتصر رحلات الطيران في ليبيا في هذه الفترة على دول تونس والأردن ومصر والسعودية ومالطا.

المصدر: RT + وسائل إعلام