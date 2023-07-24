الأردن.. إسقاط طائرة مسيرة محملة بمخدرات مهربة من سوريا (صور)

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن ظهر اليوم الاثنين، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة مهربة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل كيلوغرامين من مادة "الكرستال" المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في "التعامل بكل قوة وحزم" مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها "تقويض وزعزعة أمن المملكة وترويع مواطنيها".

وعقدت يوم أمس الأحد اللجنة الأردنية السورية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، اجتماعها الأول، بعد أن تقرر تشكيلها تنفيذا لمخرجات اجتماع عمّان التشاوري الذي استضافته المملكة في الأول من مايو الماضي.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، ترأس الاجتماع من الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني، ومن الجانب السوري، نائب القائد العام ووزير الدفاع، العماد علي محمود عباس، ومدير المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا.

وبحث الاجتماع التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، كما بحث الإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

المصدر: وسائل إعلام أردنية