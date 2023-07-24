السعودية.. إعدام مواطن وشقيقته قتلا جميع أفراد أسرتهما

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، تنفيذ حكم القتل حدا (إعدام) في مواطن وشقيقته لقتلهما والدهما ووالدتهما وشقيقيهما بطريقة مروعة بمكة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا حول تنفيذ حُكم القتل حدا في جانيين بمنطقة مكة المكرمة، قالت فيه: "أقدم كل من عبد العزيز بن فهد بن غزاي الحارثي، وشقيقته عهود - سعوديي الجنسية - على قتل والدهما ووالدتهما، فاطمة بنت حمد الحارثي، وشقيقيهما عبدالله وعبد الرحمن، وذلك بوضع أقراص منومة في وجبة العشاء لوالدتهما وشقيقيهما المجني عليهم، وفي صباح اليوم التالي قاما بإطلاق النار على شقيقهما عبد الرحمن أثناء نومه داخل منزلهم، ثم إطلاق النار على شقيقهما عبد الله أثناء جلوسه داخل المنزل، ثم دخولهما إلى غرفة نوم والدتهما وإطلاق النار عليها وهي نائمة، ثم نقلهما للجثث إلى استراحة تعود لهم، واستدراجهما لوالدهما بعد ذلك وإطلاق النار عليه، ثم قيامهما بسكب البنزين وفتح الغاز وإحراق الاستراحة وما فيها من الجثث".

وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، ولأن ما أقدما عليه جرم عظيم وفعل شنيع، وكان على وجه الحيلة والخداع، وعلى وجه يأمن فيه المجني عليهم من غائلتهما، فقد تم الحكم بقتلهما حدا لقتلهما المجني عليهم غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وأشارت الداخلية في بيانها إلى أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجانيين، عبد العزيز بن فهد بن غزاي الحارثي، وشقيقته عهود، يوم الاثنين بتاريخ 6 محرم 1445هجري، الموافق 24 يوليو 2023 بمنطقة مكة المكرمة".

المصدر: "واس"