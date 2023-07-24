فيديو لضرب مصري على يد الشرطة التركية يثير ضجة في مصر

ثارت في مصر ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يظهر قيام أفراد من الشرطة التركية بضرب مواطن مصري في الشارع.

هذا تعامل الشرطة التركية مع المصري محمود محمد الشحات، مجهول المصير حالياً (نقلاً عن ذويه)#العنصرية في تركيا ليست ضد شعب بعينه بل ضد كل ماهو غير تركي!!!

واجب الدولة التركية التحرك فوراً و إلاّ ستلتهم نيران العنصرية كامل المجتمع التركي وستصل لحدود سيصعُب حينها السيطرة عليها#تركياpic.twitter.com/YJ2nYJUEJ0 — Rasha ~ رشا (@Rasha_RKH_17) July 20, 2023

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي المصرية أن الشخص الظاهر في الفيديو يدعى محمود محمد الشحات من مواليد 1984 بمحافظة القاهرة، وعزت توقيفه إلى كون جواز سفره منته الصلاحية منذ 2022، كما أنه عارض وقاوم الشرطة التركية، ما أدى إلى ضربه بهذا الشكل.

هذا تعامل الشرطة التركية مع المصري محمود محمد الشحات، مجهول المصير حالياً (نقلاً عن ذويه)#العنصرية في تركيا ليست ضد شعب بعينه بل ضد كل ماهو غير تركي!!! pic.twitter.com/EP3l1fLRFA — عُلا شفيع (@shafiee_ola) July 21, 2023

وتابعت المصادر نفسها أن الشرطة التركية اعتبرته مهاجرا غير شرعي، ووضعته في سجن الأجانب باسطنبول حيث سجن الترحيلات، مؤكدة استنكارها لما تعرض له المصري من ضرب مُبرح، واستكملت: أنه من بعد الانتخابات وفوز أردوغان، هناك حملة موسعة على كل الأجانب للقبض على المهاجرين غير الشرعيين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية