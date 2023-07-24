حرائق بجاية الجزائرية تسفر عن مقتل 10 عسكريين وإصابة 25 آخرين بجروح

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن تسبب حرائق ولاية بجاية، بمقتل 10 عسكريين بمنطقة بني كسيلة، إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة.

كما أوضحت، الوزارة، أنه خلال عملية الإخلاء ونظرا لسرعة انتشار النيران والأدخنة، حوصر الأفراد العسكريين رفقة سكان المشاتي المتاخمة. مما تسببت بمصرع 10 عسكريين، تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة. إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة. وتم إجلائهم مباشرة نحو المستشفيات القريبة.

وجاء في بيان الوزارة "على إثر الحرائق التي نشبت بولاية بجاية بالناحية العسكرية الخامسة، يوم 23 يوليو 2023، لاسيما على مستوى بلديتي القصر وبني كسيلة، والتي سخر لإخمادها وسائل مادية وبشرية هامة، منذ الساعات الأولى لاندلاعها، تمثلت في طائرتين متخصصتين في إخماد النيران، وتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي، ونظرا لازدياد قوة الرياح التي تسببت في تغيير اتجاه النيران بشكل عشوائي. نحو مكان تواجد مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة واد داس ببني كسيلة".

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الأحد، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بسبع ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد.

وأفادت الحماية المدنية في بيانات منفصلة، أن الولايات المعنية هي تيبازة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل.

المصدر: RT