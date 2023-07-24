بيان من الرئيس الجزائري بعد وفاة عسكريين ومدنيين إثر حرائق الغابات

نشرت صفحة الرئاسة الجزائرية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، بيانا للرئيس عبد المجيد تبون، أعرب فيه عن تعازيه بعد وفاة مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات في البلاد.

وجاء في البيان: "بقلب يعتصر ألما وحزنا، راضٍ بقضاء الله وقدره، تلقيت بعميق الأسى والحزن وبالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أودت بحياة مواطنينا من المدنيين وأفراد من صفوف الجيش الوطني الشعبي جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن".



وأضاف البيان: "وإذ أشاطر أسر الضحايا والمصابين مشاعر الحزن والألم، أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يتقبلهم مع الشهداء والصديقين وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".



وختم بالقول: "أمام هذا المصاب الجلل أعرب لأسر الضحايا عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكدا لهم تضامن الدولة المطلق في هذه الظروف العصيبة".

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد أعلنت اليوم الاثنين، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.

المصدر: RT