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بعد الفيديو المؤثر.. محمد بن راشد آل مكتوم يقدم هدية قيمة لفارسة العراق الصغيرة (فيديو)

أخبار العالم العربي

بعد الفيديو المؤثر.. محمد بن راشد آل مكتوم يقدم هدية قيمة لفارسة العراق الصغيرة (فيديو)
AFP
نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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أمر نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإهداء الطفلة العراقية الفارسة لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت حصانها وظهورها وهي تبكي عليه.

وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا فاخر البالغة من العمر 8 سنوات، قد فقدت حصانها وصديقها الوحيد "جسنو"، ما أثار حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.

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وتصنف لانيا كأصغر فارسة في إقليم كردستان، فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها، الذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

وقالت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريضا في الفترة الأخيرة، حيث حاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

وصرحت بأنها ورغم خسارتها لأغلى صديق لديها، إلا أنها لن تنساه، وهي لاتزال تذهب إلى قبره حاملة التفاح والسكر، فيما تحلم لانيا بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسية.

المصدر: وام

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