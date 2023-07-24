بعد الفيديو المؤثر.. محمد بن راشد آل مكتوم يقدم هدية قيمة لفارسة العراق الصغيرة (فيديو)

أمر نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإهداء الطفلة العراقية الفارسة لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت حصانها وظهورها وهي تبكي عليه.

وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.

محمد بن راشد يأمر بمنح وإهداء الطفلة العراقية لانيا فاخر، مجموعة خيول بعد موت فرسها وظهورها في فيديو وهي تبكي عليه، ووجّه سموّه أيضا بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها.https://t.co/dsaAhTVkK7

(صورة أرشيفية) pic.twitter.com/MXdVFeAzhz — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 24, 2023

وكانت الفارسة الصغيرة لانيا فاخر البالغة من العمر 8 سنوات، قد فقدت حصانها وصديقها الوحيد "جسنو"، ما أثار حالة من التعاطف والتفاعل معها على منصات التواصل الاجتماعي.

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وتصنف لانيا كأصغر فارسة في إقليم كردستان، فهي من مواليد 2015، حيث ظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها، الذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

وقالت الفارسة الصغيرة إن حصانها الوحيد كان مريضا في الفترة الأخيرة، حيث حاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

وصرحت بأنها ورغم خسارتها لأغلى صديق لديها، إلا أنها لن تنساه، وهي لاتزال تذهب إلى قبره حاملة التفاح والسكر، فيما تحلم لانيا بأن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسية.

بعد بكائها بحرقة وحزن على فراق حصانها وصديق عمرها.. صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد يأمر بإهداء الطفلة لانيا فاخر، أصغر فارسة في #العراق، مجموعة من الخيول، ويوجه بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها@HHShkMohdpic.twitter.com/Dnz4JxFtI9 — فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) July 24, 2023

المصدر: وام