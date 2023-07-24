تونس.. إغلاق معبر حدودي مع الجزائر وإجلاء السكان عبر البحر بسبب النيران (صور)

أفادت مراسلة RT باندلاع النيران مجددا اليوم الاثنين، في غابة ملولة بطبرقة في تونس، شمال غربي البلاد، فيما تم إجلاء السكان عبر البحر وأغلق المعبر الحدودي مع الجزائر.

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وتسببت الرياح القوية باتساع رقعة النيران بصفة كبيرة جدا في المنطقة الحدودية مع الجزائر، ما استدعى أعوان الحماية المدنية لبدء عمليات إجلاء السكان تفاديا لأي أضرار.

وقالت مراسلتنا إن عمليات الإجلاء تتم عبر البحر بواسطة الزوارق التابعة للحرس البحري وقوارب تابعة للخواص.

وأتت الحرائق في تونس على نحو 470 هكتار من الغابات في ملولة، في حريق سبق أن تمت السيطرة عليه منذ يومين ليندلع اليوم مجددا، فيما لم يعرف سببه، كما تشهد تونس حاليا موجة حر تتجاوز المعدلات العادية بما بين 6 و10 درجات.

وقررت السلطات التونسية "غلق المعبر الحدودي بملولة مؤقتا وتحويل المسافرين بين الجزائر وتونس إلى معبر ببوش" بسبب كثافة الدخان في الطريق المؤدية إليه.

المصدر: RT