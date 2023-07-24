مصرع 15 شخصا وإصابة 26 آخرين جراء حرائق الغابات في الجزائر (فيديو)
تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqpq
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية اليوم الاثنين مقتل 15 شخصا وإصابة 26 آخرين إثر الحرائق التي طالت العديد من الولايات.
وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم تسجيل نشوب 97 حريقا أمس الأحد في الغابات الأدغال والمحاصيل الزراعية عبر 16 ولاية.
وسجلت ولايات بجاية، البويرة، وجيجل الحرائق الأوسع رقعة. وهذا بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، حيث امتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان.
المصدر: النهار