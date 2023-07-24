 
مباشر

"الدور جي علينا!".. رعب في إسرائيل من انتقال مرض انتشر في مصر

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vqoe

"تفشي المرض في مصر، هل جاء الدور علينا؟"، هكذا حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من انتقال مرض "حمى الضنك" إلى إسرائيل عبر مصر.

إقرأ المزيد
مستشار السيسي يرد على نقل السودانيين لمرض
مستشار السيسي يرد على نقل السودانيين لمرض "حمى الضنك" لمصر

وأعرب البروفيسور الإسرائيلي إيلي شوارتز، الخبير في الأمراض الاستوائية من مركز "شيبا" الطبي عن قلقه في مقابلة مع الصحيفة بشأن تفشي حمى الضنك في إسرائيل أيضا، ودعا وزارة حماية البيئة إلى التحرك العاجل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يحطم عدد المصابين في العالم بالفيروس المسبب لحمى الضنك الأرقام القياسية وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أحدث انتشار للمرض في مصر المجاورة لحدود الجنوبية لإسرائيل، محذرة أن بعوضة النمر الآسيوي التي تنقل الفيروس متواجدة في إسرائيل.

ودعا الخبير الإسرائيلي إلى زيادة جهود مكافحة البعوض، كما دعا الإسرائيليين المسافرين إلى الشرق الأقصى (خاصةً تايلاند) لاستخدام طارد البعوض.

وحمى الضنك مرض قديم نسبيا تم اكتشافه منذ70-80 عاما، ونشأ في الشرق الأقصى ويكتسب زخما في أجزاء كثيرة من العالم، خاصة في العالم المداري ودول العالم الثالث.

المصدر: يديعوت أحرونوت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا