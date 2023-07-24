"رويترز": مقتل مسؤول رفيع سابق في مخابرات إقليم كردستان العراقي

أفاد مصدر أمني لـ"رويترز" وقناة "رووداو" الكردية بأن مسؤولا رفيعا بجهاز مخابرات مرتبط بحزب كردي عراقي قوي، قتل مساء الأحد، في انفجار سيارة كان يستقلها في مدينة دهوك بإقليم كردستان.

ونقلت "رويترز" أن المسؤول يدعى محمد ميرزا سيندي، حيث كان ضابطا سابقا كبيرا في وكالة "باراستين" المخابراتية، التي أسسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو أحد الحزبين اللذين يحكمان الإقليم الواقع في شمال العراق.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية الدخان المتصاعد من حطام سيارة، وفق "رويترز".

وأضاف المصدر الأمني أن التحقيقات جارية في الحادثة، موضحا أن سبب الانفجار لم يعرف حتى الآن.

المصدر: "رويترز"